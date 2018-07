Borse europee positive in avvio di seduta dopo i rialzi in Asia

di Maria Giovanna Lorena L'introduzione dei dazi non ha sorpreso i mercati cinesi che non hanno avuto reazioni negative, mentre la borsa giapponese di Tokyo ha chiuso la settimana con un progresso dell'1,12%.Andamento positivo in Asia che ha preceduto le aperture in rialzo delle piazze europee: Milano inizia la seduta con un +0,20%, Londra +0,28%, Francoforte +0,15%, Parigi +0,35%.Sul listino milanese scattano nei primi scambi Mediaset e Telecom, con 1 punto percentuale di rialzo, riprende l'ascesa Fiat Chrysler +0,6%, ancora debole invece Prysmian in coda al listino principale -1,5%.Riflettori puntati di nuovo su Juventus, che continua ad attirare l'interesse degli investitori per il possibile affare Ronaldo e balza in avanti di un altro 5,6%.Lo spread tra Btp e Bund tedeschi inizia la seduta a 240 punti, sui livelli di ieri. Tiene le posizioni anche l'Euro, a 1,1710 sul Dollaro.