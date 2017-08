Mercati Borse europee positive, ma Milano fallisce il rialzo L'andamento positivo di Wall Street - Dow Jones in rialzo dello 0,68%, Nasdaq dell'1,18% - dà sprint alle borse europee, ma Piazza Affari sfrutta la spinta solo per limitare le perdite: -0,11% la chiusura dell'indice principale.

di Maria Giovanna Lorena La migliore è Francoforte +1,35%, Parigi +0,87%, Londra +0,86%. A Milano ha pesato l'andamento di Fiat Chrysler in attesa degli sviluppi dell'interesse dei cinesi. I vertici di Great Wall hanno chiarito di aver condotto una valutazione su Fca, ma che finora non c'è stato alcun contatto formale con il gruppo del Lingotto. Il titolo Fca dopo aver sfiorato il +7% ieri, chiude a +0,2% dopo una seduta in altalena. Ha brillato un altro titolo della galassia, Ferrari, con un balzo del 3% in chiusura dopo la conferma del contratto per il pilota Kimi Raikkonen.Borsa sottotono, vendite anche sui titoli di Stato. il rendimento dei decennali risale al 2,10% e lo spread Btp-Bund si porta a 170 punti base. Sui mercati valutari, l'Euro chiude in calo sul Dollaro, a 1,1767.