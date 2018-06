Mercati Borse europee positive, ma Piazza Affari riduce il rialzo. Sale lo spread

di Maria Giovanna Lorena Milano conferma il rialzo, con un andamento che si contrappone a quello di ieri quando non solo Piazza Affari ma anche gli altri listini internazionali sono stati affossati dai timori di una guerra commerciale che coinvolge gli Stati Uniti e le principali economie mondiali. L'indice Ftse Mib a metà seduta riduce però il suo incremento, segna +0,20%, mentre nel resto d'Europa Londra sale dello 0,47%, Madrid dello 0,40%, Francoforte +0,34% e Parigi +0,20% in attesa dell'avvio di Wall Street.In aumento lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che tocca i 256 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,89%.E sui mercati valutari è in calo l'Euro, che scivola sotto quota 1,17: a 1,1663 nel cambio con il Dollaro.