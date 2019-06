Mercati Borse europee positive trainate da Wall Street

di Marzio Quaglino Clima più sereno sui mercati nella speranza di una schiarita sui dazi statunitensi minacciati nei confronti del Messico.I futures sugli indici statunitensi in rialzo danno una mano alle piazze europee. La migliore è Parigi che sale di quasi un punto e mezzo percentuale.Milano guadagna lo 0,97%. Meno consistente il progresso di Francoforte dopo il netto calo della produzione in Germania (-1,9%) e la revisione al ribasso delle stime di crescita da parte della Bundesbank, la banca centrale tedesca.Sul versante dei titoli di Stato continua la discesa dello spread. Il differenziale con i Bund tedeschi si accorcia a 263 punti base per effetto del rendimento del Btp decennale calato al 2,40%.Tra le valute battuta d’arresto nella risalita dell’Euro sul Dollaro con il cambio a quota 1,1268.