Mercati Borse europee, prevale il rosso

di Marzio Quaglino Borse positive ieri dopo l’ultima conferenza stampa di Mario Draghi da presidente della Bce. Ora l’attesa si sposta sulla Federal Reserve, settimana prossima. Con le incertezze sulla Brexit e sulla trattativa sui dazi tra Sati Uniti e Cina, c’è poca voglia di operare sul mercato. Così le borse procedono caute con una leggera tendenza al ribasso.Milano perde lo 0,16%, così come Francoforte (-0.17%) e Londra (-0,52%). Solo Parigi riesce a mantenersi poco sopra la parità (+0,10%).Il bilancio settimanale di Milano, che ieri aveva toccato i massimi dall’agosto 2018, resta positivo (+0,7%), con un guadagno dall’inizio dell’anno di quasi 23 punti percentuali. Tra i maggiori titoli del listino in evidenza Moncler che dopo i conti dei primi nove mesi sale dell’8,86%, mentre Eni dopo la trimestrale scende dell’1,23%.Poco mosso lo spread che resta sui valori di ieri a 131 punti base per effetto di un Btp decennale che mantiene il rendimento allo 0,92%.Sul mercato valutario si ferma la discesa delle ultime sedute dell’euro sul dollaro con il cambio a 1,1113.