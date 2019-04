Mercati Borse europee prudenti in avvio di seduta dopo i ribassi in Asia

di Maria Giovanna Lorena Dopo i ribassi stamane sui mercati asiatici le borse europee iniziano la seduta all'insegna della debolezza. Le vendite fanno arretrare i listini, a partire da Parigi -0,23%, seguita da Milano -0,19%, Francoforte -0,12%, e Londra -0,02%.Tokyo ha concluso la seduta con un calo dello 0,84%.Stabile l'euro sui mercati valutari: il cambio con il dollaro viene indicato a 1,1302.Mentre le quotazioni del greggio frenano la corsa: il Brent trattato a Londra è in lieve calo a 71,5 dollari per barile.A Piazza Affari le vendite colpiscono in tutti i settori. Finecobank registra il calo più pesante in avvio di seduta: -3%. Ancora in ribasso Juventus dopo la debacle di ieri, quando il titolo ha perso il 17%: cede un altro 1,6%.I conti del trimestre superiori alle attese spingono invece Saipem +1,4%, il rialzo più consistente sul listino principale.