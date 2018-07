Borse europee senza slancio, Wall Street ferma per l'Independence Day

di Maria Giovanna Lorena Andamento fiacco per le borse europee, che non danno seguito ai buoni rialzi di ieri. A metà seduta a Milano l'indice principale segna -0,17%.Tra i titoli maggiori, in evidenza Telecom +1,5%, Mediaset +1%, affiancato da A2A e Tenaris. Penalizzati dalle vendite soprattutto Stm -2,6%; Moncler, Cnh e Ferragamo in calo intorno ad 1 punto e mezzo percentuale. Fuori dal listino principale, balzo delle quotazioni di Juventus con le voci su Ronaldo: il titolo guadagna intorno al 5%.Tra le altre piazze continentali, in calo Londra -0,18%, e Francoforte - 0,13%, in lieve rialzo invece Parigi +0,15%. Borse europee oggi prive del faro di Wall Street, dove le attività sono ferme per il giorno dell'Indipendenza.Sui mercati valutari Euro poco mosso sul Dollaro, a 1,1635. Mentre sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 235 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,64%.