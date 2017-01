Mercati Borse fiacche in attesa della Bce Borse europee tutte in calo, in attesa della riunione del direttivo della Banca Centrale Europea

Condividi

Milano

di Maria Giovanna LorenaBorse europee tutte in calo, in attesa della riunione del direttivo della Banca Centrale Europea. Prima riunione dell'anno. A dicembre ha stabilito di prorogare a tutto il 2017 il piano di acquisti di titoli pubblici e privati, e oggi dovrebbe lasciare tutto invariato per quanto riguarda i tassi, sempre a zero. Intanto, indici in rosso a metà seduta. Londra -0,71%, Parigi -0,32%, Francoforte -0,14%, , mentre a Milano l'indice principale cede lo 0,28%.Nonostante il calo generale, da segnalare in positivo Ubi Banca +4,5% dopo il perfezionamento dell'acquisizione di tre delle cosiddette good banks, le banche dissesto di cui ora si completa il salvataggio: Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti. Acquisizione che avviene sulla base dell'offerta di 1 euro fatta da Ubi una settimana fa. In calo sul listino milanese Mediaset -2,5% accanto ad alcuni titoli energetici e industriali. Lo spread sale a 161 punti base. Stabile l'Euro, a 1,0654 sul Dollaro.