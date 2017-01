Mercati Borse giù, male Milano, vola Luxottica Borse negative in Europa, prive del faro di Wall Street che oggi è rimasta chiusa per festività

di Sabrina ManfroiBorse negative in Europa, prive del faro di Wall Street che oggi è rimasta chiusa per festività. Milano è la peggiore, perde l'1,37%. Londra -0,15%, Parigi -0,82%, Francoforte -0,64%. L'annuncio della fusione con Essilor ha messo il turbo a Luxottica che ha guadagnato l'8,25%. Volano a Parigi anche i futuri soci , +12,4. La vicenda legata alle emissioni inquinanti continua a pesare suPesante Exor, maglia nera del listino -4,90% e Fca -4,19%. In calo anche i titoli bancari su cui pesa il taglio del giudizio dall'agenza canadese Dbrs che ha deciso di portare il rating sull'Italia a BBB da A. Ubi -2,96%, Unicredit - 1,95%, Banco Bpm -2,52%, Intesa Sanpaolo -1,87%. Euro risale a quota 1,06 sul dollaro