Mercati Borse giù, spread in risalita

di Michela Coricelli Chiusure in rosso per le borse europee. Milano perde lo 0,50%, Parigi lo 0,44%, Francoforte lo 0,37% e anche Londra, dopo una seduta positiva, termina in calo dello 0,12%. Tensione sui titoli di Stato. Lo spread - il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco - ha toccato i 290 punti base ai massimi da febbraio) per poi calare fino a 284 (rendimento del nostro decennale al 2,69%). Questo ha appesantito i titoli bancari sul Ftse Mib. Wall Street nel frattempo prosegue in moderato rialzo: Dow Jones a +0,10% e Nasdaq a +0,39%. L'euro frena e si scambia a 1,1178 contro il dollaro.