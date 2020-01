Mercati Borse, il 2020 inizia con il turbo

di Fabrizio Patti ll 2020 dei mercati finanziari è iniziato con le note positive arrivate dall’Asia. La borsa di Tokyo è chiusa per festività fino a lunedì. Negativa Seul, mentre hanno avuto un rialzo di poco più di un punto percentuale quelle di Shanghai e Hong Kong. Due i motivi principali: l'annuncio da parte di Trump della data ella firma della fase uno degli accordi con la Cina: avverrà il 15 gennaio, alla Casa Bianca. Il secondo è la mossa della Banca centrale cinese, che ha ridotto la quantità di riserve obbligatorie per le banche: misura che dovrebbe liberare risorse per 115 miliardi di dollari da destinare ai prestiti alle imprese.E' stata un'apertura di anno positiva anche in Europa: Milano +1,17%, Francoforte +0,83%, Londra +1%. La migliore è Parigi: +1,34%.Tra i titoli a Piazza Affari altalena per Atlantia, la holding a cui fa capo Autostrade per l'Italia. In apertura ha perso oltre l’1%, poi un recupero e una nuova discesa: -0,90%. Pesano le parole del capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che è tornato a parlare apertamente di revoca della concessione. E’ l’unico titolo negativo tra i 40 del Ftse Mib. Registrano salite superiori al 2% otto titoli: Cnh Industrial, Italgas, Unicredit, FinecoBank, Nexi, Bper Banca e StMicroelectronics.Il Ftse Mib di Milano ha chiuso un 2019 molto positivo: +29%, dopo il -16% del 2018. E' stata la migliore borsa in Europa dopo Atene, che ha registrato un aumento di ben il 50 per cento.