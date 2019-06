Mercati Borse impaurite, euro in ripresa

di Paolo Gila Borse piatte anche in America, dove il Dow Jones e il Nasdaq hanno aperto poco sotto la parità. A disturbare il sentiment degli operatori l'escalation di tensioni internazionali con le rinnovate tensioni fra USA ed Iran.Tra gli indici europei, senza slancio Francoforte, che segna un -0,23%, Londra è in calo dello dello 0,18%, in linea con Parigi a -0,19%. Meglio il listino milanese, che mostra un timido guadagno dello 0,05% sul FTSE MIB.Leggera crescita dell'Euro sul Dollaro, con il rapporto che sale a quota 1,132. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,12%.