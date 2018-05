Mercati Borse in affanno, corre lo spread

di Maria Giovanna Lorena Una prima parte di seduta ad alta tensione. Piazza Affari in affanno e il famigerato spread che ha ripreso a salire quasi senza freni. Ieri ha chiuso a 235 punti base, a metà seduta staziona sui 280, ma in mattinata ha raggiunto quota 320 e il rendimento dei nostri titoli ha superato il 3%.Fortissime le vendite sui titoli delle banche, che sono esposte proprio verso i titoli di Stato. E così la borsa continua a perdere terreno, -2,65%, in parziale miglioramento dopo che era arrivata a perdere 3 punti e mezzo percentuali.Sospensioni a raffica tra i titoli bancari, che subiscono le perdite più forti sul listino: Banco Bpm -7,7%, Bper e Ubi -6,5%, Unicredit e Intesa Sanpaolo -5%. Restano negativi anche gli altri listini principali: Madrid -2,58%, Francoforte -1,40%, Parigi -1,31%, Londra -1,35%.Sui mercati valutari, infine, sempre debole l'Euro, scivolato a 1,1543 sul Dollaro.