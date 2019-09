Borse in attesa della Fed, giù Milano

Pausa di riflessione per la maggior parte dei mercati, con gli investitori in attesa del vertice della Fed in calendario domani.A New York il Dow Jones e il Nasdaq viaggiano intorno alla parità. Chiusure poco mosse per Londra e Francoforte. In lieve progresso Parigi (+0,24%). Milano invece ha perso lo 0,76% appesantita dalle vendite sui bancari e sugli energetici. In recupero invece Atlantia che ha guadagnato l’1 e 57% nel giorno del Cda e dopo le brusche frenate delle sedute precedenti.Lo spread btp/bund è a 139 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,90%. L’euro contro dollaro è stimato a 1,10 e 50.