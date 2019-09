Borse in attesa, giù Milano

di Sabrina Manfroi Seduta negativa per la borsa di Milano che, unica in Europa, chiude in territorio negativo perdendo lo 0,55%. Oggi l'agenzia Moody's ha confermato il rating dell'Italia, a Baa3, con outlook stabile.Parigi sopra la parità, Francoforte e Londra salgono poco meno di mezzo punto percentuale. A Wall Street indici in ribasso. Rialza la testa lo spread che chiude a 159 punti base, il rendimento decennale trona sopra l'1%.A Piazza Affari pesante Ferrari, -5,9%, male anche Nexi che cede il 4,2%. In luce Unipol +2,33% seguita da Saipem +1,4%.