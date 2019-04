Mercati Borse in calo, arretra anche l’euro

di Paolo Gila Giornata scialba per Piazza Affari, che ha chiuso con l’indice Ftse Mib intorno alla parità, a -0,02%. Deboli invece gli altri listini europei: Londra ha ceduto mezzo punto, Francoforte lo 0,25% e Parigi lo 0,33%.A Piazza Affari in calo i bancari e gli energetici, in recupero Juventus e i titoli delle società legate al risparmio gestito. Contrastati gli industriali.Lo spread btp/bund è salito a 270 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 69%. In calo anche l’euro che è sceso a 1,11 35 contro dollaro.