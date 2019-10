Mercati Borse in calo, attesa colloqui Usa-Cina

di Sabrina Manfroi Avvio debole per le borse europee dopo la chiusura positiva di Wall Street e delle piazze asiatiche, l'entusiasmo su un vicino accordo tra Usa e Cina sui dazi non sembra più sostenere i listini: Milano e Francoforte -0,44%, Londra -0,30%. Parigi sopra la parità.A Piazza Affari bene i titoli legati al lusso dopo i risultati postivi di Lvmh. Moncler sale di oltre un punto, in luce anche Ferragamo. Male Amplifon, maglia nera -1,46% seguito da Atlantia, -1,3%.Spread stabile, rendimento decennale in lieve rialzo, allo 0,90%. Attesa in mattinata asta di Bot a 12 mesi fino a 6 miliardi di euro.