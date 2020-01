Borse in calo, corrono petrolio e oro

di Michela CoricelliDopo la debolezza delle asiatiche, partenza negativa per le borse europee: le tensioni geopolitiche tra Usa e Iran appesantiscono i mercati di tutto il mondo.Milano cede lo 0,75% in linea con Parigi, Londra perde mezzo punto e Francoforte oltre un punto percentuale.Il petrolio si infiamma, segno delle preoccupazioni degli investitori per la produzione e soprattutto per possibili rischi sulle infrastrutture. Il brent ha sfondato la quota anche psicologica dei 70 dollari al barile, il greggio americano a oltre 64 dollari in due sedute ha guadagnato il 5%.L'oro, bene rifugio per eccellenza, si riavvicina ai massimi degli ultimi sette anni. L'oncia supera i 1.572 dollari.In Asia Tokyo ha perso quasi due punti e Hong Kong lo 0,79%.