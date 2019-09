ECONOMIA

2019/09/23 09:38

Borse in calo in Europa e Asia. Tonfo per la Juventus dopo i conti

Condividi di Fabrizio Giuseppe Patti

Le borse europee seguono il segno negativo che nella notte ha contraddistinto le borse asiatiche. Milano -0,64%, Francoforte -0,49%, Parigi -0,31%, mentre Londra è poco sopra la parità.

Tra i settori a Piazza Affari salgono le utilities (+0,60%), mentre in discesa soprattutto i titoli dell'oil&gas (1,63%).

I titoli miglior: Enel, Campari e Ferrari, dopo la doppietta nel Gp di Singapore. Tonfo invece per la Juventus: -5,68%. Dopo una semestrale chiusa con una perdita vicina ai 40 milioni di euro, c' stata l'approivazione di un aumento di capitale da 300 milioni di euro da parte del consiglio di amministrazione.

Lo spread tra Btp e Bund intanto si riallarga: è a 143 punti base, 11 in più di lunedì scorso. Il rendimento del Btp italiano è allo 0,90 per cento.

Le tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio dell'invio di nuove truppe statunitensi nel Golfo, stanno facendo rialzare il prezzo del petrolio. Il Brent, il greggio del mare del Nord, si è riportato a 65 dollari al barile.

I mercati scendono perché arrivano notizie contrastanti sul fronte dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. Venerdì l'amministrazione Trump ha cancellato i dazi su 400 prodotti cinesi, ma è stata anche annullata una visita di una delegazione di agricoltori cinesi negli Stati Uniti.

Aggiornamento 9.21 di Fabrizio Giuseppe PattiLe borse europee seguono il segno negativo che nella notte ha contraddistinto le borse asiatiche. Milano -0,64%, Francoforte -0,49%, Parigi -0,31%, mentre Londra è poco sopra la parità.Tra i settori a Piazza Affari salgono le utilities (+0,60%), mentre in discesa soprattutto i titoli dell'oil&gas (1,63%).I titoli miglior: Enel, Campari e Ferrari, dopo la doppietta nel Gp di Singapore. Tonfo invece per la Juventus: -5,68%. Dopo una semestrale chiusa con una perdita vicina ai 40 milioni di euro, c' stata l'approivazione di un aumento di capitale da 300 milioni di euro da parte del consiglio di amministrazione.Lo spread tra Btp e Bund intanto si riallarga: è a 143 punti base, 11 in più di lunedì scorso. Il rendimento del Btp italiano è allo 0,90 per cento.Le tensioni in Medio Oriente, con l'annuncio dell'invio di nuove truppe statunitensi nel Golfo, stanno facendo rialzare il prezzo del petrolio. Il Brent, il greggio del mare del Nord, si è riportato a 65 dollari al barile.I mercati scendono perché arrivano notizie contrastanti sul fronte dei colloqui tra Stati Uniti e Cina. Venerdì l'amministrazione Trump ha cancellato i dazi su 400 prodotti cinesi, ma è stata anche annullata una visita di una delegazione di agricoltori cinesi negli Stati Uniti.Aggiornamento 9.21

Condividi