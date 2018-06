Mercati Borse in calo in attesa della BCE

di Paolo Gila Restano deboli i listini azionari europei, in attesa delle decisioni che la BCE annuncerà nel primo pomeriggio. La prudenza era già stata dettata ieri sera da Wall Street e stamane dalle piazze asiatiche, che hanno chiuso tutte in calo dopo la decisione della Fed di ritoccare i tassi.Milano cede lo 0,60%, in linea con Londra mentre Francoforte e Parigi segnano una flessione intorno al quarto di punto percentuale.Sul versante dei titoli di stato lo spread si alza a 238 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 87%. L’euro si porta a 1,18 e 25 contro dollaro.