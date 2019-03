Borse in calo in attesa della Fed, spread in rialzo

ECONOMIA

2019/03/20 12:05

Condividi di Maria Giovanna Lorena La prima parte di contrattazioni non ha spostato di molto gli indici delle borse europee, fatta eccezione per Francoforte, penalizzata dal caso Bayer e in calo dell'1,32%. Gli altri listini sono in lieve ribasso: Milano a fine mattina segna -0,12%, Parigi -0,15%, Londra -0,13%.

Mercati in attesa stasera delle decisioni della Federal Reserve sui tassi e della conferenza stampa del numero uno, Jerome Powell.

Sul listino milanese spicca il balzo di Recordati +3%, distanziato da Buzzi +1,6% e Poste +1% mentre all'opposto Moncler -2% è il titolo più penalizzato dalle vendite, seguito da Azimut e Banco Bpm in calo di circa 1 punto e mezzo percentuale.

In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 243 punti base, dai 238 di ieri: il rendimento del nostro decennale si è alzato al 2,53%.

