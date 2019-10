Borse in calo pesa la Brexit

di Sabrina Manfroi Avvio negativo per le borse europee sulla scia dei Wall Street e delle nuove incertezze sulla Brexit. Milano cede lo 0,35% come Francoforte, sotto la parita' Londra , Parigi -0,68%. Spread fermo a 129 punti base, o,90% ilr endimento del Btp decennale. A Piazza Affari salgono Bper e Poste Italiane, tra i pochi titoli postivi, in calo invece Amplifon e Stm di oltre il 3%. Euro su dollaro a 1,1120.