Borse in calo, pesante Wall Street

di Paolo Gila Mercati in discesa libera con Wall Street debole in apertura (Dow Jones –1,1% in avvio). Pesano i dazi doganali su acciaio e alluminio proposti dalla presidenza Trump e che dovranno essere approvati dal Congresso.Milano, Francoforte e Parigi cedono poco più di due punti percentuali, mentre Londra segna un calo dell’1,25%.A Piazza Affari Fca cede oltre il 5%, male anche Leonardo, in flessione di oltre il 3%. Sul mercato dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,23 e 15 contro dollaro.Aggiornamento ore 15,30