Borse in calo su ancora lo spread

di Sabrina Manfroi Borse europee in netto calo in avvio di seduta sulla scia dei rinnovati scontri Usa Cina sul fronte commerciale. Male Tokyo,che cede l'1,21%, male anche Milano Francoforte e Parigi con ribassi intorno all'1% mentre Londra perde lo 0,8%. Per problemi tecnici alla piattafroma di Borsa Italiana non sono diosponibili le quotazioni dei titoli comunque in contrattazione. Lo spread in avvio di seduta sale a 287 punti base, il rendimento decennale si porta al 2,70%. Euro a 1,1155 sul dollaro.