Mercati Borse in calo, torna l’Orso?

Condividi

di Paolo Gila Avvio in calo per le borse europee, che mostrano una flessione corale intorno al mezzo punto percentuale. I listini risentono delle chiusure negative di Wall Street ieri sera e di Tokio stamane (-1,32%).Che sia arrivata la fase di correzione dopo un mese di crescita? Se lo chiedono molti operatori che, pur in presenza di un clima festivo, tendono a ricomporre i portafogli. A Milano si spinge sulla vendita dei bancari, ma anche dei telefonici, con Telecom a -1%.Volatile appare invece Mediaset, con un progresso dello 0,5%.Stabile lo spread a 163 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 83%. Infine per quanto riguarda i cambi, l’euro incrocia il dollaro a 1,04 e 50.