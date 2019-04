Borse in cauto rialzo

di Sabrina Manfroi Avvio in leggero rialzo per le borse eruopee, in vista di un vicino accordo Usa e Cina sui dazi. Bene Tokyo, +0,38%, chiuse Shanghai e Hong Kong per festivita'. Milano sale dello 0,15%, il linea con Londra e Parigi, sotto la parita' Francoforte dopo il dato sulla produzione industriale, salita a febbraio dello 0,7%, ma in calo sull'anno. Spread stabile in avvio a 250 punti base, il rendimento decennale e' al 2,51%. Attesi in giornata il tasso di disoccupazione Usa. Euro a 1,1229 sul dollaro.