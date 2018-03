Mercati Borse in cauto rialzo

Condividi

di Michela Coricelli Borse europee tutte in territorio positivo poco dopo mezzogiorno. Milano guadagna lo 0,20% in linea con Londra e Parigi, mentre Francoforte - la migliore - è in rialzo dello 0,60%.A Piazza Affari bene i titoli bancari, dopo la pubblicazione da parte della Bce delle linee guida sui crediti deteriorati Npl. Il titolo migliore del Ftse Mib è Intesa Sanpaolo a +1,46%, seguito da Prysmian +1,32%. Tonico anche il settore industriale.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 138 punti base (rendimento 1,94%). Sul fronte dei cambi l'euro si scambia a 1,2329 contro il dollaro.