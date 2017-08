Mercati Borse in crescita, euro stabile

di Paolo Gila Chiusura positiva per i principali mercati europei, che hanno beneficiato dei dati sul Pil nell’Eurozona e dell’apertura in rialzo di Wall Street (alle 17 e 30 Dow Jones +0,35% e Nasdaq + 0,45%).Milano ha segnato +1 e 21% in finale. Londra ha guadagnato lo 0,67%, Parigi e Francoforte hanno entrambe guadagnato lo 0,71%.In evidenza a Piazza Affari FCA e Atlantia, i più scambiati insieme ai bancari.Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a quota 1 e 17.