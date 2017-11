Borse: in Europa apertura contrastata. In calo Tokyo

di Giancarlo Zanella Positive Londra e Francoforte. Incerta Parigi. In calo Milano. Borse europee che aprono la settimana all’insegna della prudenza influenzate dalla chiusura negativa di Tokyo che ha ceduto l’1,32%.A Piazza Affari, dopo un’apertura in lieve rialzo l’indice dei quaranta titoli principali ha ripiegato e adesso cede tre decimi di punto.Una correzione che prosegue dopo quella della scorsa settimana che ha visto la borsa milanese terminare con un bilancio in rosso di quasi 2 punti. Va tuttavia ricordato che dall’inizio dell’anno guadagna il 17%. Sul mercato obbligazionario, spread Btp-Bund in leggera contrazione a 143 punti base con il rendimento del nostro decennale che scende all’1,83%.Oggi, da segnalare la 12° emissione del Btp Italia. Btp Italia che in cinque anni ha avuto parecchio successo raccogliendo quasi 126 miliardi di euro. Da oggi fino a giovedì è possibile prenotare il nuovo Btp. Il taglio minimo è di 1000 € a un interesse garantito dello 0,25%. Il Btp Italia è sempre legato al tasso di inflazione che a ottobre è stato dell’1%.La durata del titolo è di 6 anni. Infine, Euro si conferma in ribasso rispetto alla valuta americana, poco sopra il cambio di 1 dollaro e 16 cent.