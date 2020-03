Mercati Borse in forte calo, giù anche Wall Street

Condividi

di Paolo Gila L'intervento delle banche centrali e delle istituzioni internazionali non sta cambiando il verso delle borse. Che oggi sono tutte in fortissima discesa, con il Ftse Mib di Milano che dopo essere arrivato a perdere oltre il 10%, segna ora una flessione del 6,5%, con una contrazione mensile di circa il 40%.Non va meglio a Wall Street, dove gli indici principali sono in calo di oltre il 7 per cento, in linea con il resto delle borse europee.Preoccupano le notizie dell'economia reale: Fca, oggi peggior titolo del Ftse Mib, ha annunciato la chiusura di quasi tutti i suoi stabilimenti europei a marzo. E dalla Cina sono arrivati i dati di febbraio, mese di picco dei contagi: -20% i consumi, -13 e mezzo per cento la produzione industriale.Sale lo spread tra Btp e Bund. E' arrivato a 270 punti, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 06%. Fonti di mercato hanno riferito all'agenzia Ansa che sarebbe intervenuta anche la banca centrale con acquisti di titoli.Ripercussioni si hanno anche sulle materie prime. Il petrolio è sceso a 30 dollari al barile, con un calo di oltre il 10%.E gli investitori vendono anche l'oro, che tradizionalmente sale in periodi di difficoltà dato che rappresenta il classico bene rifugio (1487 dollari l’oncia, dunque sotto i 1500).