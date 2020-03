Mercati Borse in forte calo, giù anche Wall Street

di Paolo Gila Un avvio di settimana molto critico, con le borse europee in forte calo. Milano ha chiuso la seduta con una flessione del 6,10%. Parigi ha ceduto il 5,75%, Francoforte il 5,31% e Londra il 4 e 01%. Wall Street, che ha aperto in calo nel pomeriggio, alle 17 e 30 segnava un arretramento del Dow Jones pari all’8% circa, mentre il Nasdaq perdeva il 7 e mezzo. Sul listino milanese Fiat ha ceduto il 15%, Unicredit il 13, Telecom l’12 e Intesa il 9%. Nervosismo anche sul mercato dei titoli di stato, con lo spread btp/bund salito a 275 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2,12%. In tensione anche il mercato delle materie prime con il petrolio Brent sceso del 9% a 31 dollari il barile e con il Wti in flessione del 6% a 30 dollari il barile. Sul mercato valutario è in rafforzamento l’euro, salito a 1,11 e 50 contro dollaro.