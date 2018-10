Mercati Borse in frenata. Risale lo spread

Milano

di Sabrina ManfroiDopo un avvio positivo le borse europee invertono rotta: Milano cede mezzo punto percentuale, come Francoforte. Parigi -0,15%, Londra resta sopra la parita’. Intanto lo spread risale a 297 punti, il rendimento decennale torna al 3,44%. A Piazza Affari perdono quota le azioni legate all’auto, dopo i dati in calo sulle immatricolazioni a settembre: Fca -2,1%, Cnh -3,7%, Ferrari -1,6% Pirelli -1,9%. Male anche Prysmian -2,33%. In luce Stm, +2,6$%, Moncler +1,4%. Tra le banche guadagnano Bper e Unicredit.L’euro sul dollaro e’ stabile, 1,1555.