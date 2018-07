Borse in leggera ripresa, stabile l’euro

di Paolo Gila Apertura in moderato rialzo per tutti i listini europei. In linea con le altre borse, Milano ha segnato in avvio +0,25% salvo poi appiattirsi dopo pochi minuti. Gli acquisti tornano in maniera molto selettiva verso bancari e industriali mentre deboli appaiono gli energetici.Sul versante dei cambi l’euro è stimato a quota 1,16 e 80 contro dollaro.Ieri sera Wall Street ha chiuso in calo, ma nella notte le piazze asiatiche hanno mostrato segnali di recupero con Tokio che si è apprezzata di un punto, nella convinzione che possa riprendere il dialogo tra Usa e Cina su materie doganali.