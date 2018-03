Mercati Borse in leggero rialzo. Euro in calo

Condividi

Milano

di Sabrina ManfroiBorse europee in leggero rialzo a circa meta' seduta dopo i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona che registrano a gennaio una flessione dell'1% sul mese e una crescita del 2,7% sull'anno. Gli indici segnano rialzi compresi tra lo 0,20% di Milano e lo 0,40% di Parigi.Rimontano i titoli bancari mentre arrivano da Bruxelles le nuove indicazioni per la gestione delle sofferenze bancarie. Tra i titoli migliori Unicredit +0,78%, e Finecobank +1,10%. In controtendenza Intesa Sanpaolo -0,30%. In luce anche Italgas +1% mentre in fondo al listino Tenaris che retrocede dell'1,4%.L'euro sul dollaro si porta a 1,2375.