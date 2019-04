Mercati Borse in leggero rialzo, attesa positiva wall street

Condividi

di Sabrina Manfroi Borse europee in lieve rialzo spinte dalle attese per un accordo tra Usa e Cina che metta fine alla guerra commerciale.Milano avanza dello 0,34%, Parigi +0,22% e Londra dello 0,15% mentre Francoforte cede lo 0,1%.Positivi i future su Wall Street in attesa, nel pomeriggio, dei dati sull'occupazione.Sostengono i listini i titoli dell'energia, Saipem maglia rosa +2,9%, Tenaris +1,85%. Bene anche Stm +2,34%.Lo spread btp-bund scende sotto i 250 punti base, il decennale è al 2,49%. Stabile l'euro sul dollaro a 1,1227.