Mercati Borse in leggero rialzo, cala l’euro

di Paolo Gila Andamenti contrastati per le piazze asiatiche con Tokio che ha guadagnato lo 0,50% mentre Hong Kong e Shanghai sono in terreno negativo.Milano ha aperto in zona di stabilità e a tali livelli si mantiene, mentre Londra Parigi e Francoforte avanzano tra lo 0,02 e lo 0,40%.Gli acquisti a Piazza Affari riguardano in prevalenza gli industriali, deboli i bancari. In calo lo spread, che scende a 223 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 63%.In sensibile calo l’euro, che scende a 1,15 e 55 contro dollaro.