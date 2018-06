Mercati Borse in leggero ribasso, spread vicino a 250

di Sabrina Manfroi Borse in calo in Europa con l'eccezione di Madrid, +0,38%. Milano perde lo 0,18%, in linea con gli altri indici. Contrastata Wall Street dove il Nasdaq, reduce da tre sedute consecutive di forte rialzi cede lo 0,6%. A Piazza Affari risale lo spread, 248 punti base, il rendimento decennale torna vicino al 3%. Tra i titoli in evidenza balzo di Saipem +5% e di Fca +3,13%. Ferragamo perde il 3,4% Moncler il 2,5%, Mediobanca il 2,25%. L'euro resta sopra quota 1,18%.