Borse in moderato progresso, giù lo spread

di Paolo Gila Resta invariato il panorama delle borse europee, che già a metà seduta mostravano Londra piatta, Francoforte e Parigi in crescita di poco meno di mezzo punto e Milano in progresso di mezzo punto. Ora Piazza Affari segna +0,48% con forti acquisti su bancari e su titoli di società legate al commercio e alla distribuzione. Apertura poco mossa anche per Wall Street, che mostra i suoi indici oscillare intorno alla parità.In calo lo spread Btp/Bund, sceso a 136 punti base, con il rendimento dei nostri decennali allo 0,86%. Euro contro dollaro a 1,10 e 80.