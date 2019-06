Mercati Borse in moderato rialzo Spread sotto i 260

di Sabrina Manfroi Le borse europee proseguono in moderato rialzo con l'avvio positivo di Wall Street: Dow Jones +0,50%, Nasdaq +0,70%. I mercatisono spinti dalla decisione Usa di non imporre i dazi al Messico. Milano Londra e Parigi guadagnano poco meno di mezzo punto percentuale mentre Francoforte e' chiusa per festivita'. A Piazza Affari brilla Mediaset, +5,7%, dopo l'annuncio del riassetto del gruppo. Sul listino principlae bene Fca che sale del 2%, e le banche: Ubi, Banco Bpm e Bper salgono di oltre il 2%. Maglia rosa Tenaris +3,5%. Lo spread scende sotto i 260 punti base, il rendimento decennale è al 2,37%.