Mercati Borse in ordine sparso, Milano debole

di Michela Coricelli In attesa della riunione di politica monetaria della Bce di domani e del discorso di investitura di Trump venerdì, le borse europee oggi sono contrastate.Milano cede lo 0,10% e Parigi lo 0,38%. Londra invece guadagna lo 0,18% e Francoforte lo 0,13%.A Piazza Affari il titolo migliore del Ftse Mib è Salvatore Ferragamo (+1,37%), seguito da Saipem (+1,18%). I più pesanti invece sono Generali (-1,90%), Luxottica (-1,13%) e Telecom (-1,07%).Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco è stabile a 158 punti base, con il rendimento del nostro decennale all'1,91%.Il Tesoro oggi ha avviato il collocamento via sindacato del Btp 15 anni scadenza primosettembre 2033. La domanda è superiore ai 18 miliardi, secondo fonti finanziarie.Sul mercato monetario, dopo le dichiarazioni di Trump su un dollaro "troppo forte" e la presentazione del piano di Londra per l'uscita dal mercato unico europeo, il biglietto verde si è indebolito sia rispetto alla sterlina (1,2293) sia rispetto all'euro.La moneta unica si scambia a 1,0680.Petrolio in ribasso: il Brent torna sotto i 55 dollari e il greggio americano a 51,65.