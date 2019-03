Mercati Borse in ordine sparso, euro stabile

di Paolo Gila I listini azionari del Vecchio Continente si muovono disordinatamente. Anche Wall Street ha aperto in calo con il Dow Jones a -0,12% e il Nasdaq a – 0,17%. In questo clima Milano cede lo 0,01% con vendite sui bancari controbilanciate da acquisti su tecnologici e telefonici. Dopo l’asta dei btp con i rendimenti in calo, lo spread btp/bund scende a 242 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 46%. Positiva Londra, che segna + 0,46%. Debole Parigi che perde lo 0,23%. In più evidente calo invece Francoforte (- 0,800%) Infine i cambi, con l’euro stabile a quota 1,13 e 90 contro dollaro.