Borse in ordine sparso, giù l’euro

di Paolo Gila L’andamento positivo di Wall Street nel pomeriggio ha rinvigorito solo in parte i listini europei, che hanno chiuso la seduta in ordine sparso, con Milano e Londra poco mosse e con Parigi e Francoforte invece in crescita di circa mezzo punto.L’euro si è indebolito contro dollaro, con il rapporto di cambio sceso a 1,17 e 10. A Piazza Affari sono apparsi contrastati i bancari e gli industriali. Ben apprezzati invece gli energetici spinti dal rincaro del greggio, con il petrolio Brent che è salito a 79 dollari e 50 centesimi il barile.