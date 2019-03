Mercati Borse in ordine sparso, stabile l’euro

di Paolo Gila Apertura in moderato rialzo per le principali piazze europee anche grazie ai segnali di distensione che giungono dalle borse asiatiche.Dopo circa un’ora di contrattazione Milano avanza dello 0,60% in linea con Londra mentre Parigi e Francoforte restano appiattite. Madrid avanza dello 0,30% e Zurigo segna un calo dello 0,15%.Lo spread btp/bund è in contrazione e scende a 237 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 44% mentre l’euro è stimato a 1,13 e 45 contro dollaro.