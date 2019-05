Mercati Borse in progresso, attesa per lo spread

Condividi

Milano

di Paolo GilaApertura in leggero progresso per tutti i listini europei, grazie alle buone prestazioni asiatiche. Stamane Tokio ha chiuso con un guadagno dello 0,37%. Bene anche Hong Kong e le borse cinesi.Londra, Parigi e Francoforte avanzano di circa un quarto di punto. Piazza Affari invece appare più debole, in calo dello 0,20%. Continuano gli acquisti su FCA che avanza di un punto e mezzo. La debolezza è sui bancari. C’è attesa per l’asta dei titoli di stato e lo spread btp/bund si colloca a 278 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 64%.Stabile il cambio euro/dollaro, poco sotto quota 1 e 12.