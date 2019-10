Borse in progresso

Condividi

di Paolo Gila Chiusure positive per tutti i listini azionari, grazie al buon andamento di Wall Street nel pomeriggio (Dow Jones a +0,11% e Nasdaq a +0,75% alle 17 e 30).Londra si è apprezzata dello 0,18% in linea con l’andamento di Parigi, che ha chiuso a +0,21%. La migliore piazza è stata Francoforte che ha mostrato un progresso dello 0,91%, anche se ha chiuso sotto i massimi toccati nel primo pomeriggio (a +1,14%). Bene anche Milano, che si è apprezzata dello 0,70%. Sono tornati in evidenza i bancari, gli industriali e i tecnologici mentre sono arretrate le utilities.Lo spread btp/bund è a 133 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,98%. Euro in calo contro dollaro, a quota 1, 11 e 35.