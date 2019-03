Mercati Borse in progresso, in crescita l’euro

Condividi

di Paolo Gila Avvio in moderato rialzo per i listini azionari europei, grazie al buon andamento delle piazze asiatiche dopo i segnali di distensione lanciati dalla Cina sul versante della guerra commerciale con gli Stati Uniti.Milano e Londra hanno aperto con un progresso intorno allo 0,30%, mentre Parigi e Francoforte hanno segnato in avvio progressi più limitati, intorno allo 0,10%.Lo spread btp/bund è a 241 punti base con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 49%. Si rafforza l’euro che sale a quota 1,13 e 40 contro dollaro.