Borse in progresso, spread in calo

Condividi

di Paolo Gila Con Londra e New York chiuse per festività, le altre borse europee fannoquadrato intorno agli indicatori tedeschi. Destatis ha confermato che il Pilin Germania è calato del 2,2% nel primo trimestre, mentre l’indice Ifo amaggio è cresciuto a 80 punti, oltre ogni aspettativa.Le prospettive restano critiche ma i mercati sembrano trarre un respiro di sollievo.Francoforte avanza del 2 e 43%, Parigi dell’1 e 67% mentre Milano cresce dell’1 e 20%. In calo lo spread btp/bund che scende a 206 punti base con il rendimento dei nostri decennali all’1 e 57%. Euro contro dollaro a quota 1 e 09.