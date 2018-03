Borse in recupero, Piazza Affari positiva

di Maria Giovanna Lorena Borse in ripresa a fine mattina dopo un avvio in ribasso. E così Piazza Affari ha ritrovato il segno positivo, nel primo pomeriggio sale dello 0,80%.L'avvio in ribasso di Wall Street non frena il recupero di Milano e neppure quello di altri listini europei.Mentre a New York l'indice Dow Jones in apertura segna -0,76% e il Nasdaq -0,40%, si registra nel Vecchio Continente il progresso di Londra +0,28% e di Francoforte +0,74%, Parigi invece resta al palo +0,01%.Situazione poco mossa per l'Euro sui mercati valutari. Si conferma sopra quota 1,24 nel cambio con il Dollaro, a 1,2417.