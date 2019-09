Borse in recupero

Condividi

di Paolo Gila Seduta positiva per la maggior parte delle borse europee. Solo Londra ha chiuso con un leggero calo (-0,24%). Milano ha guadagnato lo 0,41%. Parigi è stata la migliore (+0,66%) mentre Francoforte ha segnato +0,38%.Wall Street ha aperto in leggero rialzo e dopo due ore di contrattazione, in concomitanza con le chiusure del Vecchio Continente, guadagnava mezzo punto tanto con il Dow Jones quanto con il Nasdaq.Sul mercato dei titoli di Stato lo spread Btp/Bund si conferma a 139 punti base con il rendimento del Btp decennale allo 0,82%.Tra le valute, torna a scendere l’Euro sul Dollaro con il cambio a 1,09.