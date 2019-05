Mercati Borse in recupero, cala lo spread

di Paolo Gila Lasciate alle spalle le chiusure in calo di New York ieri sera e delle principali piazze asiatiche, avvio in progresso per le borse europee, che cercano di uscire dall’ondata di vendite che ha caratterizzato le sedute precedenti. Milano ha aperto a +0,46%, in linea con Parigi, +0,40%. Londra segna +0,20% e Francoforte +0,45%.Bene i bancari e gli industriali, in calo lo spread Btp/Bund che scende a 264 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 62%. Resta sempre debole l’euro contro dollaro, a quota 1,11 e 35.